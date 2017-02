Die ganze Region feiert Gold-Nici

09.02.2017, 08:51 Uhr

Nicole Schmidhofer erfüllte sich mit ihrer Super G-Siegesfahrt in St. Moritz vor den Augen ihrer Eltern einen Lebenstraum.

OBERWÖLZ. Genau zehn Jahre nach Renate Götschl hat das Murtal wieder eine Weltmeisterin im Schifahren. Die Speedqueen hat ihren letzten von drei Titeln im Jahr 2007 in Are gefeiert.Am Dienstag hat Nici Schmidhofer sensationell Gold im Super G ins Lachtal geholt. Die 27-Jährige fuhr allen Konkurrentinnen auf und davon und siegte 33 Hundertstel vor Tina Weirather (LIE) und Favoritin Lara Gut (SUI).



Feinschliff am Lachtal und auf der Grebenzen geholt



„Klein, aber oho"

Interview- und Feiermarathon





Karrierekrönung mit WM-Gold



Wechselbad der Gefühle



Am Lachtal war „Teufel los"



Freunde, Wegbegleiter und Urlaubsgäste feierten



Fanclub bei der Abfahrt live vor Ort



Erstes Geschenk von Rapid-Präsident Krammer



Reaktionen

Den Feinschliff für das Großereignis hat sich Schmidhofer beim Training zu Hause am Lachtal und auf der Grebenzen in St. Lambrecht geholt. Dort führt ihr Onkel Karl Schmidhofer die Geschäfte.„Eine echte Sensation. Ich habe schon mit einer Medaille gerechnet - aber dass es gleich Gold wird ...“„Klein, aber oho“, trifft wohl auf niemanden besser zu als auf die mit ihren 1,57 m Körpergröße kleinste Läuferin der gesamten Weltcupläuferinnenriege.Ihr enormes Kämpferherz, die äußerst positive Lebenseinstellung sowie ihr fröhliches und aufgewecktes Wesen ließ die 27-Jährige groß über sich hinauswachsen und bescherte dem Pistenfloh nach mehreren schmerzhaften Leidenswegen ein Edelmetall-Happyend.Just zehn Jahre nach den zwei Goldmedaillen im Super G und Riesentorlauf bei der Junioren-WM in Zauchensee/Flachau und einer grandiosen Fahrt auf der „Engiadina“-Piste haben 1:21,34 Minuten alle bisherigen Ereignisse des Skibezirk IV - Oberes Murtal-Skimädels in einem Jahrzehnt Weltcuprenngeschehen total in den Schatten gestellt.„Ich darf mich jetzt Weltmeisterin nennen“, hat Nici erst spätabends nach einem echten Interview-, Gratulations- und soliden Feiermarathon im Schweizer Nobelort realisiert.Vor etwas mehr als einem Jahr noch die schwere Kreuzband- und Meniskusverletzung und jetzt die erste Karrierekrönung mit WM-Gold im Super G: „Aufhören ist in meinen schwierigen Karrierephasen nie zur Debatte gestanden.Zeiten, in denen ich auf mich selbst gestellt war, haben mich geprägt und jede Situation, ob positiv oder negativ, die ich erlebt habe, waren wichtig, dass ich jetzt auch diesen Tag als Weltmeisterin erleben darf.Von nichts kommt nix und ohne Unterstützung meiner Familie, Verwandten und dem gesamten Umfeld wäre es nicht möglich gewesen, aus den Rückschlägen gestärkt zurückzukommen.“Ein Wechselbad der Gefühle erlebten am Pistenrand und im Zielbereich auch ihre Eltern Barbara und Hannes: „Auf eine Medaille haben wir gehofft, aber dass es gleich Gold wird...!Langsam kommt es, am Handy und im Lokal am Lachtal ist der Teufel los“. Auch in ihrer Heimat am Lachtal, insbesondere im Cafe Hannes, wurde kurzfristig eine WM-Party auf die Beine gestellt.Schwester Martina Schmidhofer, die mit ihrem Lebensgefährten Michael Leitner das beliebte Lokal im Lachtal betreibt, konnte nicht nur viele Wegbegleiter und Freunde, sondern auch langjährige Urlaubsgäste, wie Rapid Wien-Präsident Michael Krammer und den seit zehn Jahren aktiven Familienfanklub, angeführt von den Omas Burgi Hebenstreit und Erna Wurzer, Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins begrüßen.„Es gibt nichts Schöneres, als eine Lachtalerin als Weltmeisterin. Wir sind überrascht, aber sehr stolz und glücklich. So weit wie die Nici muss man erst einmal kommen“, derartige Kommentare und Aussagen machten rund um die WM-Party die Runde.Vielleicht gibt es auch noch eine weitere Erfolgsfahrt des Murtal-Goldexpress rund um den WM-Abfahrtslauf, dabei wird am Sonntag auch der Familienfanclub, angeführt von Harald und Walter Horn, für lautstarke Unterstützung am Rand der WM-Piste sorgen.„Onkel“ Karl Schmidhofer hat sogar kurzfristig ein Feuerwerk organisiert und dafür auch alle Bewilligungen eingeholt.Stolz auf die Erfolgsfahrt der Lachtaler Weltmeisterin sind natürlich auch ihr erster Trainer Johann Jauch und Union Schönberg-Lachtal-Urgestein Kurt Draschl.Der 7. Februar wird künftig in der Gemeinde Oberwölz im speziellen am Lachtal sicherlich als spezieller Tag in die Chronik eingehen.Für das erste offizielle Geschenk hat bereits Rapid Wien-Präsident Michael Krammer gesorgt, der die Super G-Weltmeisterin für einen Ehrenankick zum Meisterschaftsspiel gegen Sturm Graz im Mai in die Bundeshauptstadt eingeladen hat.„Murtol-Bluat is hoit koa Nudl-suppn. GratuliereWödmasterin!“„Wie cool ist das denn ...“„Nici, wir freuen uns mit dir und sind stolz auf dich.“„Freude! Herzliche Gratulation nach St. Moritz.“„Wahnsinn! Wir haben eine Weltmeisterin.“„Herzliche Gratulation! Du hast es dir sowas vonverdient.“„Heimat bist du großerTöchter.“„We are the champions. Jubel, Jubel.“„Herzliche Gratulation -Bravo!“„Der stolze Onkel gratuliert Nici Schmidhofer zurGoldenen.“„Liebe Nici, ganz Österreich ist stolz auf dich.“„Wir dürfen stolz verkünden: Weltmeisterin 2017.“Fritz Meyer / Fredi Taucher