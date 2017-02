Gold, Silber und Blech

08.02.2017, 16:00 Uhr

FC Judenburg U 12 sicherte sich den Futsal-Nachwuchs-Landesmeistertitel.









Starke Leistungen der Nachwuchkicker

MURTAL. In der Judenburger Lindfeldhalle wurden in vier Altersklassen die Landesfinalrunden des Nachwuchs-Futsalcups des Steir. Fußballverbandes ausgetragen.Unter der Turnierleitung von Gebietsjugendleiter Franz Stelzer wurde in den Altersklassen U 11, U 12, U 15 und U 16 getrickst.Mit dem Heimvorteil im Rücken sorgten die Nachwuchskicker des FC Judenburg (U 12-Meister), SV Lobmingtal (U 11-Vizemeister) und die SG Weißkirchen/Zeltweg (U 16/4. Platz) im steiermarkweiten Leistungsvergleich für hervorragende Leistungen.



U 11-Landesfinale



U 12-Turnier

U 15-Bewerb



U 16-Bewerb

In der U 15-Klasse war der SVU Murau (7.) bestplatzierter Murtalklub.1. NZ Oberes Raabtal, 2. SV Lobmingtal, 7. SG Spielberg/Knittelfeld, 8. Tus St. Peter/K.Im Finale setzte sich das NZ Oberes Raabtal gegen SV Lobmingtal knapp mit 2:1 durch und fügte dem Steinberger-Team die einzige Niederlage zu.1. FC Judenburg, 2. Atus Niklasdorf, 7. FC Murtal.Im Finalduell gegen Niklasdorf blieben die Hausherren mit 2:0 siegreich.Im Semifinale spielten die Jungs von Trainer Markus Witschnig gegen TSV Hartberg einen 1:0-Erfolg ein.In der Vorrunde blieb man auf dem Weg zum Gruppensieger gegen Sturm Graz (1:0) und Voitsberg (5:0) siegreich.Als steirische U 12-Meister ließen sich am Ende Florian Penz, Fabian Weinke, Samuel Delija, Altin Osmanaj, Matthias Gach, Adrian Ranaj, Manuel Stocker, Florian Reiner und Thomas Hinteregger feiern.1. NWM Kapfenberg, 2. SG Allerheiligen, 7. SVU Murau, 8. FC Zeltweg.Für die beiden Murtalvertreter gab es nur wenige Erfolgserlebnisse. Neben dem 2:1 Sieg im direkten Duell um Rang sieben gegen FC Zeltweg spielte der SVU Murau nur einen weiteren Punkt ein.Die FC Zeltweg-Kicker mussten in allen vier Duellen des Finaltages als Verlierer vom Parkett gehen.1. GAK Juniors, 2. Allerheiligen, 4. SG Weißkirchen/Zeltweg, 6. FC Obdach, 8. SV Lobmingtal.Die Spielgemeinschaft Weißkirchen/Zeltweg schaffte nach drei Vorrundensiegen gegen Voitsberg (3:2), Obdach (1:0) und Weiz (2:0) als Gruppensieger mit dem Punktemaximum den Einzug in das Semifinale. Dabei setzte es eine klare 1:4-Niederlage gegen die SG Allerheiligen.Im kleinen Finale mussten sich die Pfeifenberger-Jungs gegen SC Weiz (1:5) klar geschlagen geben.Die Meisterschaftsentscheidungen in den restlichen vier Altersklassen fielen in Leibnitz.Dabei gab es für die Vertreter aus dem Murtal FC Judenburg (U 10/6.), SG Knittelfeld/Spielberg (U 13/5.), FC Zeltweg (U 14/5.) und FC Murtal (U 17/8.) keine weiteren Medaillenränge.