Spannende Finalspiele

11.01.2017, 17:30 Uhr

„Hildes Pub“ und „TUI Daddy-Kickers“ sind die Champions beim Sperl-Stammtisch-Hallenturnier.

MURAU. Mit der 35. Auflage der Sperl-Stammtisch-Hallengala wurde das Sportjahr in der WM-Halle standesgemäß eröffnet.Der zweitägige Bandenkick war ein voller Erfolg, wie viele spannende Partien, enormes Zuschauerinteresse, hervorragende Stimmung und perfekte Organisation durch die 70 Mitglieder des Veranstalters Stammtisch Sperl Murau bestätigen.Der Dank der Organisatoren am Ende des traditionellen Turnieres galt nicht nur den teilnehmenden 27 Mannschaften mit rund 300 Kickern, sondern auch den vielen Fans und Sponsoren sowie dem Schiedsrichterteam.

Kategorie „Wurzler“



Endstand „Wurzler"

Kategorie „Profi"

Viertelfinale

Semifinale

Finale



Endstand „Profi"

Das Leder rollte insgesamt 1.065 Spielminuten, wobei 71 spannende und trefferreiche Partie ausgetragen wurden, ehe die Siegerteams in den beiden Kategorien feststanden. Die Fans wurden mit insgesamt 276 Toren belohnt.Gleich fünfmal fiel die Entscheidung in einem amerikanischen Penaltyschießen. Darüber hinaus gab es weitere 33 Penaltytore. Die beiden Siegerteams wurden mit jeweils 50 Kisten „Murauer Bier“ belohnt.Beim Turnier der Hobbykicker beteiligten sich neun Mannschaften, die sich in zwei Vorrundengruppen um den Aufstieg in die K.o.-Phase duellierten.Für das Halbfinale qualifizierten sich die Legenden aus St. Peter/Kbg., die Murauer TUI Daddy-Kickers (beide Gruppe A), das Kegelstüberl Reiter Oberwölz und der Stammtisch Murtalerhof II aus Stadl an der Mur (beide Gruppe B).Den Sprung in das Finale schafften Murtalerhof II (1:0 gegen St. Peter/K.-Legenden) und TUI Daddy-Kickers (3:2 gegen Kegelstürberl Reiter).Beide Finalisten konnten sich schon in die Turniersiegerliste eintragen und lieferten den vielen Fans einen dramatischen Schlagabtausch. Am Ende blieben die Daddy-Kickers mit 4:3 siegreich.Als Spielerpersönlichkeiten in der Kategorie „Wurzler“ stellten sich Christian Fasser (St. Peter/K.-Legenden), der mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze war, und Karl-Heinz Lettner (Murtalerhof II) als bester Tormann heraus.In den insgesamt 18 Mannschaften kamen ausschließlich Vereinskicker vom Fußballkeller bis zur Ersten Liga zum Einsatz.Aus den drei Vorrundengruppen qualifizierten sich die Mannschaften „Neuhauserstub’n“ St. Michael im Lungau, AC Brückenwirt St. Peter/Kbg., Kaufhaus Taucher Unzmarkt, Murtalerhof I Stadl/Mur, Hildes Pub Neumarkt, Sportfreunde Graz, FC Schmerte und Stammtisch Sperl I für das Viertelfinale.Eine negative Überraschung lieferte mit dem denkbar knappen Ausscheiden in der Vorrunde Vorjahressieger und Turniermitfavorit PI Mitterfellner aus Scheifling ab.Stammtisch Sperl - Kaufhaus Taucher 1:1 (Penalty: 4:3).FC Schmerte - Sportfreunde Graz 1:0.Neuhauserstub’n - Hildes Pub 0:2.Murtalerhof I - AC Brückenwirt 0:0 (Penaltyschießen 6:5).AC Brückenwirt - Hildes Pub 1:1 (Penaltyschießen: 3:4).Kaufhaus Taucher - Schmerte 4:4 (Penalty: 2:3).Das Duell um den Turniersieg zwischen Hildes Pub und FC Schmerte war an Spannung kaum zu übertreffen.Die Partie wogte hin und her. Der FC Schmerte ging zwar mit 1:0 in Führung, doch Hildes Pub konnte den Spieß umdrehen und den Spielstand in eine Führung verwandeln.Kurz vor Spielende gelang dem FC Schmerte noch der 2:2-Ausgleich. Nach 16 Penaltys sicherten sich die Neumarkter mit 6:5 den prestigeträchtigen Turniersieg.Bei den „Profis“ gab es mit Daniel Reiter (Team Kaufhaus Taucher), Christopher Brugger (AC Brückenwirt) und Chris-tian Hoffelner (FC Schmerte) mit jeweils sechs Treffern drei Torschützenkönige.Alex Paier (Hildes Pub) wurde zum besten Goalie gewählt.