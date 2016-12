27.12.2016, 17:02 Uhr

In der Nacht von 26. auf 27. Dezember kam es in Ebensee zu einer Einbruchsserie.

GMUNDEN. Gleich in sieben Geschäftslokale sind bislang unbekannte Täter in Ebensee eingebrochen. Bei drei Objekten blieb es beim Versuch, während bei den anderen Geschäften die Einbrecher einstiegen. Sie hatten es, so die Polizei, ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Die Höhe der gestohlenen Geldbeträge und die Sachschäden sind noch nicht bekannt.