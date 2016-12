10.12.2016, 10:06 Uhr

Unbestimmten Grades wurde ein nicht angegurteter Beifahrer aus Suben bei einem Verkehrsunfall am 10. Dezember in Altheim verletzt.

BEZIRK, ALTHEIM. Laut Polizei fuhr ein Mann aus St. Florian am Inn kam um 3:10 Uhr auf der B 148 in einer leichten Linkskurve rechts auf das Straßenbankett, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung auf eine Leitschiene und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der angegurtete Lenker und ein weiterer Mann aus Schärding, der nicht angegurtet war, blieben unverletzt. Der Subener Beifahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.