Mechatronik-Lehrling mit 'Wumms' im Arm

05.10.2016, 18:00 Uhr

Tobias Doblhofer absolviert Mechatronik-Lehre – und zählt nebenher zu den besten Speerwerfern Österreichs.

EGGERDING (ebd). Doch wie bringt der 17-jährige Eggerdinger das unter einem Hut? Das verriet er im Interview ebenso, wie seine Ziele und was sein Arbeitgeber mit dem Erfolg zu tun hat.Doblhofer: Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Vor allem im Winter fürs Aufbautraining, wo ich ja fünf bis sechs Mal in der Woche trainiere.

Zur Sache

Ich nehme meine Trainingssachen bereits in die Arbeit mit und fahre dann direkt zum Training. Außerdem unterstützt mich mein Arbeitgeber, indem ich, wenn ich etwa an einem Freitag einen Wettkampf habe, früher gehen kann. Da habe ich es wirklich gut erwischt.Als gelernter Mechatroniker bin ich flexibel und habe nach der Lehre in verschiedenen Bereichen Möglichkeiten. Ich möchte aber bei Colop bleiben.Da die Chancen als Leichtathlet in Österreich gut zu verdienen nicht sehr groß sind, werde ich vermutlich weiterhin arbeiten gehen.Ich habe heuer schon U20 geworfen und bin dabei bei den Staatsmeisterschaften Dritter geworden. Dadurch ist aber auch der Schmerz zurückgekommen. 2017 muss ich altersbedingt in der U20-Klasse antreten und mit dem 800 Gramm Speer (aktuell 700 Gramm, Anm. Red.) werfen. Ich hoffe, dass das nächste Saison besser wird. Auf jeden Fall habe ich den richtigen Therapeuten gefunden.Das ist super und bedeutet mir sehr viel. Ich mache das Ganze ja erst seit drei Jahren. Hätte mir das damals jemand gesagt, wo ich heute stehe, hätte ich es nicht geglaubt.Vom Körper her bin ich eher der Speerwerfer und habe hier auch mein größtes Talent. Diskus und Kugel gehen jetzt noch, aber in Zukunft werde ich mich ausschließlich dem Speerwurf widmen.Ich möchte unter den besten Speerwerfern Österreichs bleiben – auch in der Allgemeinen Klasse. Ziel ist auch bei der U23 bester Österreichs zu werden und irgendwann bei einer EM oder WM dabei zu sein.Ja, bei der U20 liegt alleine der österreichische Rekord bei rund 67 Meter. Das Limit für die EM 2017 ist 68 Meter. Das ist richtig hoch, aber nicht unerreichbar.28. Jänner 1999Volksschule, Hauptschule, ein Jahr HTLMechatronik-LehreLeichtathletik, DJDer US-Speerwerfer Cyrus HostetlerPizzaColaNie aufgeben