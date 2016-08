Workshop für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

#1 Workshop für die Großelterngeneration

// mit, nach, von, zu, bei //

Einladung zum Workshop für Menschen über 50 Jahre



Ein künsterlisches Projekt mit Workshops und einer Ausstellung von Heidrun Kocher-Kocher, Franziska Butze-Rios, Gunn Pöllnitz & den WorkshopteilnehmerInnenSamstag, 10. September 14-18 UhrWir laden herzlich ein sich zu versetzen - in eine andere Person, eine andere Zeit, in andere Seinszustände, Gegenstände, Phänomene, Hobelspäne, und so weiter – beim versetzen gibt es keine Grenzen!

Der Workshop ist Teil des Projekts dreier Künstlerinnen bzw. Kuratorinnen, welche die verschiedenen Wahrnehmungen und Interpretationen zweier Generationen darstellen und verbinden wollen. Sie unterstützen die Workshopteilnehmer*innen bei ihrer kreativen Arbeit während der Workshops und organisieren die anschließende Ausstellung, welche ab 8. Oktober 2016 eine Woche lang bei LAMES im Sonnenpark zu besuchen ist.Das Material für die beiden Workshops sind Bücher - alles ist erlaubt, außer lesen: zerschneiden, durchbohren, neu zusammenfügen, eine Collage machen, einenTurm bauen, ein Objekt, ein Buch neu binden, in den Büchern nähen, sticken, malen und allen weiteren Dingen die den Teilnehmer*innen sonst noch einfallen.Zwei unterschiedliche Generationen werden unabhängig voneinander mit dem gleichen Auftrag konfrontiert, was zu interessanten und überraschenden Resultaten führen kann. Auf diesem Wege wird es möglich, sich mit Fragen zu beschäftigen, die in ihrer Bedeutung über das Verbale hinaus gehen.Interesse? Dann melde Dich an: heidrun@lames.at / 0699 81 20 50 78WEITERE TERMINE10. September 14-18 Uhr Workshop für Großeltern über 50 Jahre8. Oktober ab 18 Uhr Eröffnung der AusstellungJugendliche machen Musik per Handy & iPod9. bis 14. Okt. 16-19 Uhr Reguläre Öffnungszeiten der Ausstellung15. Oktober 14-24 Uhr Finissage im Rahmen der NÖ Tage der offenen AteliersDas DJ Kollektiv DU & ICH unterhält mit Schallplatten & CD´s Menschen aller Altersgruppen und Planeten