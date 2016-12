Raubüberfall: 10-Jähriger war Opfer

20.12.2016, 20:20 Uhr

Presseaussendung der Polizei Niederösterreich; Polizei bittet um Hinweise

TULLN (red). Zwei bisher unbekannte Täter hielten am 20. Dezember 2016, gegen 07.45 Uhr, einen 10-jährigen Radfahrer auf dem Treppelweg zwischen der Leopoldgasse und Michael Schwanzerweg im Stadtgebiet von Tulln, im Bereich der Hundewiese, an und hielten ihn fest. Sie forderten den Schüler auf sein Geld herauszugeben und drohten ihm ansonsten ein Messer herauszuholen und ihn damit weiter zu bedrohen. Der 10-Jährige übergab den beiden Tätern seine Geldbörse ohne Gegenwehr. Während die Männer die Geldbörse durchsuchten konnte der Bub flüchten. Die Raubbeute betrug einen einstelligen Eurobetrag.Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Stadtzentrum.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 180cm bis 185 cm, schlank, ca. 30 – 35 Jahre, sprach österreichischen Dialekt, hatte eine große Nase, blonde kurze Haare, war bekleidet mit einem schwarzem Mantel, heller Jogginghose und schwarz-grauer Haube (Beanie) und hatte einen bunten Rucksack der Marke Burton bei sich.Mann, ca. 185cm bis 190cm, mittlere Statur, dunkelblonde kurze Haare, ca. 30 – 40 Jahre, kurzer Vollbart, bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke, hellblaue Jeans und einer blauen Kappe mit der Aufschrift "SWAG".Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Tulln, unter Telefonnummer 059133-3280, erbeten.