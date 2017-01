Schnellzug hält in Tullnerfeld

02.01.2017, 16:52 Uhr

ÖBB bieten zusätzlichen Zug von Tullnerfeld nach Wien im Frühverkehr

TULLNERFELD (red) / ST. PÖLTEN. Aufgrund der starken Nachfrage im Frühverkehr von Tullnerfeld nach Wien wird der Schnellzug D621 ab 2. Jänner 2017 zusätzlich auch im Bahnhof Tullnerfeld halten. Er wird um 6:58 Uhr in Tullnerfeld abfahren und erreicht Wien Meidling um 7:11 Uhr bzw. Wien Hauptbahnhof um 7:18 Uhr.Um den zusätzlichen Halt in Tullnerfeld zu ermöglichen, fährt der Schnellzug D621 künftig bereits etwas früher in Amstetten (6:19 Uhr statt 6:20 Uhr) und St. Pölten (6:43 Uhr statt 6:45 Uhr) ab.nach Wien im Bahnhof Tullnerfeld werktags von Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 7:00 Uhr im Detail:06:20 Uhr REX 1905 nach Wien Westbahnhof06:43 Uhr RJ 821 nach Flughafen Wien über Wien Hauptbahnhof06:50 Uhr REX 1907 nach Wien Westbahnhof06:58 Uhr D621 nach Wien Hauptbahnhof