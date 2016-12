3,9 Millionen für die Kinder

20.12.2016, 20:32 Uhr

NÖ Schul- und Kindergartenfonds: 3,9 Mio. Euro Investitionen im Bezirk Tulln

Schwarz, Riedl: Land NÖ und Gemeinden setzen gemeinsam Impulse für moderne Kindergärten und Schulen sowie für den Arbeitsmarkt

BEZIRK TULLN (red). In der Sitzung des Schul- und Kindergartenfonds wurden in dieser Woche Unterstützungen für mehr als 330 Investitionsvorhaben der Gemeinden im Kindergarten- und Pflichtschulbereich in Niederösterreich genehmigt. Bildungs-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz erklärt in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Schul- und Kindergartenfonds: „60 Projekte betreffen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden. Insgesamt wird allein mit diesen Projekten ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 66,5 Mio. Euro ausgelöst.“ Darunter sind im Bezirk Tulln der Kindergarten-Um- und Zubau in Atzenbrugg, der Kindergarten-Neubau in Michelhausen sowie der Neubau des Kindergartens und der Tagesbetreuungseinrichtung in St. Andrä-Wördern. „Unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Ihre Ausbildung und Betreuung sind mir viel Wert und daher setze ich mich für optimale Rahmenbedingungen ein“, erklärt der Landtagsabgeordnete Alfred Riedl.

Zuschuss auf 15 Jahre

Kompetenz und moderne Lehrumgebungen

Das Land Niederösterreich unterstützt über den Schul-und Kindergartenfonds die Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten- und Schulerhalter bei Baumaßnahmen an Kindergarten- und Pflichtschulgebäuden. Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es seit Beginn des Jahres 2014 einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.„Im Kindergarten- und im Pflichtschulbereich haben das Land Niederösterreich und Niederösterreichs Gemeinden gemeinsam die Kompetenz, moderne Lern- und Lehrumgebungen für Kinder, Jugendliche und PädagogInnen zu schaffen. Die große Zahl der eingereichten Förderansuchen zeigt, dass wir diese Verantwortung gegenüber den Kindern, Familien und Kindergarten- und Schulteams sehr gerne gemeinsam tragen. Wir leisten damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Förderung regionaler Wirtschaftsbetriebe und zur Absicherung von Arbeitsplätzen“, so Schwarz.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier