Weihnachtsprojekt in der Fachschule Naas

22.12.2016, 12:41 Uhr

Weiz : Naas | Um die Adventzeit wieder bewusster zu erleben wurde in derfür Land- und Ernährungswirtschaftein Projekt gestartet.Man begann mit dem Binden und Verzieren eines,- gemeinsam mit derwurden dann die Adventkränze gesegnet. Als nächstes stand das Ziehen der Wichtel statt: alle 4 Klassen mit dem gesamtem Lehrerteam beteiligten sich daran.

Gleichzeitig wurde im Speisesaal ein Adventkalender aufgehängt, an dem jeden Tag das Fenster vor dem Mittagessen geöffnet wurde und dahinter ein selbstgebastelter Stern erschien.Am 6. Dezember feierte man den Hl. Nikolaus. Die Kinderbetreuer des 3. Jahrganges gestalteten die Feier, die bei einemundabgerundet wurde.Einmal wöchentlich fand nach dem täglichen Frühstück einestatt: So wurde die Herbergsuche nachgespielt,zum Advent vorgetragen, ein virtuelles Bilderbuch und ein weihnachtlicherdargestellt.Um auch den handwerklichen Traditionen und kulinarischen Adventköstlichkeiten wieder vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken wurden in einer Projektwoche folgende Stationen durchlaufen:Neben den Pflichtprogrammen konnten die SchülerInnen auch noch Folgendes freiwillig wählen:Mit viel Begeisterung, Tatendrang und kreativem Einsatz wurde an den Stationen gearbeitet und wahre Unikate angefertigt. Der Abschluss der Projektwoche fand mit einer Präsentation der Projektmappen statt.Dasfindet am 23. Dezember bei einem Weihnachtsbrunch statt. Diewünscht besinnliche Weihnachten!!!!!!