Kreativität und Herz einer Marktgemeinde

13.02.2017, 15:29 Uhr

Bürgermeisterin Eva Karrer hatte die Idee für ein kunterbuntes Passailer Malbuch.

Die Gemeinde Passail hat gemeinsam mit dem Flüchtlingsverein "Miteinand im Almenland" und der NMS Passail ein Malbuch mit dem Titel "Kunterbuntes Passail" kreiert. Die Idee dazu hatte Bürgermeisterin Eva Karrer selbst. "Als sie mir davon erzählt hat, hat mir das sofort gefallen, denn dadurch haben wir wieder ein neues Projekt mit Asylwerbern", sagt Hans Knoll, Obmann des Flüchtlingsvereins "Miteinand im Almenland".

Buntes Passail

"Bilderbuch" eines Syrers

Seit fast zwei Jahren leben jetzt Asylwerber in Passail. "Passail ist bunter geworden", sagt Karrer. "Vor zwei Jahren hätte sich noch niemand gedacht, dass alles so gut funktionieren wird, und vor allem nicht, dass manche Asylwerber auch hier in Passail bleiben wollen", sagt Hans Knoll. Tatsächlich gehen die meisten nach Erhalt des Asylstatus nach Wien oder Graz, doch einige haben sich getraut, in der Region zu bleiben. Diese haben bereits alle eine Arbeit oder befinden sich in Ausbildung.Der guten Zusammenarbeit von Politik, Caritas, Flüchtlingsverein, Schulen und vielen freiwilligen Helfern sei es zu verdanken, dass Passail in den letzten zwei Jahren zu einem Vorzeigeort in Sachen Integration und Asylwerbern geworden sei. Ein Asylwerber sei sogar nach vier Monaten wieder aus Wien zurückgekommen, denn laut eigenen Angaben sei es ihm in Wien nicht möglich gewesen, sich zu integrieren, weil er dort nur eine Nummer im System gewesen sei und kaum Kontakt mit Österreichern gehabt habe. "Das zeigt, dass die Asylwerber die Gesellschaft in Passail sehr schätzen und sie auch ihren Beitrag leisten wollen", sagt Knoll.Der Künstler Abdulrahman Khati war von August 2015 bis Sommer 2016 im Flüchtlingsquartier in Passail untergebracht und hatte in der Bücherei sogar eine Ausstellung. Viele seiner Bilder haben die Ereignisse des Krieges in seiner Heimat Syrien und die Flucht thematisiert. Markus Fiedler, er ist Leiter der Verwaltung im Gemeindeamt, hat die Bilder praktisch in Buchform gebracht. Das Malbuch ist über die Gemeinde erhältlich, alle Schulen in Passail werden gratis bestückt. Im Buch findet man Bilder, die man selbst bemalen kann, und andere Denkanstöße.