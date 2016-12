Viele Aktivitäten und Neuwahlen

23.12.2016, 12:06 Uhr

In der Pfarrkirche Passail erfolgte das jährliche Totengedenken des ÖKB.

Im Anschluss daran erfolgte die Heldenehrung am Kriegerdenkmal und die Generalversammlung im Gasthaus Hulfeld. In der Kirche wurde von Pfarrer Karl Rechberger die Wichtigkeit des Friedens und des Zusammenlebens gepredigt, untermalt wurde die Zeremonie von den Klängen des Musikvereins Passail. Am Denkmal wurde unter anderem der Kameraden Johann Friedl, Peter Greimel, Ernest Karrer, Johann Niederl und Peter Ponsold, die im letzten Jahr verstorben sind, gedacht.

Tätigkeit

Neuwahlen

Zur Generalversammlung konnte Obmann Johann Schabernack unter den 66 Kameraden auch viele Ehrengäste willkommen heißen. Von den über 50 Ausrückungen, die zum Teil beim umfangreichen Tätigkeitsbericht vom Kameraden Franz Klamler gezeigt wurden, konnte man sich ein sehr gutes Bild vom ÖKB Passail und dessen Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr machen. Präsident Karl Petrovic lobte die vielen Aktivitäten des Ortsvereines, besonders das sehr gut organisierte Bezirkstreffen.Anschließend kam der Punkt Neuwahlen, wobei Obmann Johann Schabernack den Vorsitz für die Wahl an Landespräsident Karl Petrovic übergibt. Obmann Johann Schabernack und geschäftsführender Obmann Franz Klamler wurden einstimmig wiedergewählt. Der übrige Vorstand wird laut Wahlvorschlag einstimmig angenommen, wobei es allerdings einige Rochaden gab.Bei den Ehrungen durfte der OV Passail 33 Kameraden auszeichnen, wobei drei neue Ehrenmitglieder ernannt wurden: die Beiräte Peter Lackner, Adolf Pichler und Jakob Reith. Kamerad Jakob Reith erhielt auch die Medaille mit Urkunde für besondere Verdienste in Gold!