Mostkost der LJ Wolfsbach

Österreich plant die WM 2026: Warum das Quartier der ÖFB-Nationalmannschaft entscheidend ist, welcher Standort gewählt wurde und wie sich das auf WM-Wettquoten auswirkt. Die Entscheidung ist gefallen: Das ÖFB-Team residiert während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Santa Barbara. Nach der Auslosung im Dezember standen die Gegner und Spielorte der Gruppenphase fest. Jetzt wurde das gewünschte Basecamp von der FIFA bestätigt. Was bedeutet das für Arnautović und Co.? Welche Auswirkungen haben...

WOLFSBACH. Die Bedeutung des Mostes im Mostviertel war knapp zwei Monate vor der Obstbaumblüte im Gasthaus Reisinger „schmeckbar“. Die Landjugend Wolfsbach lud am Freitag, dem 10. März zur Mostkost. Die Ansichten darüber, wann der Most am besten schmeckt, sind unterschiedlich. „Im Dezember ist der Most am besten“, so Rudolf Pfaffeneder . Dem stimmt auch Bürgermeister Josef Unterberger zu. Eine Vielzahl an Verkostern findet, dass der Most dann am besten schmeckt, wenn es draußen wärmer wird. „G’spritzt im Sommer nach der Heuernte schmeckt der Most am besten“, so die Runde um Martin Üblacker . Michael Kammerhofer meint: „Most schmeckt immer, er passt überall dazu, ist ein natürliches Produkt und besser als jeder Energy Drink“. Gratulation an Karl Wimmer (1. und 3. Platz), Martin Fuchsberger (2. Platz), Wolfgang Stöger (4. und 5. Platz) und alle anderen Produzenten.

