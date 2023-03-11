Mostkost der LJ Wolfsbach

  • 11. März 2023, 17:55 Uhr
Viktoria Schmid, Susanna Wallner, Martin Mairböck, Michael Kammerhofer, Michael Schoder, Tim Gruber, Fabian Gruber, Matthias Zarl, Andreas Höritzauer, Viktoria Wimmer, Melanie Schachermayer, Anna Schachermayer
  • Viktoria Schmid, Susanna Wallner, Martin Mairböck, Michael Kammerhofer, Michael Schoder, Tim Gruber, Fabian Gruber, Matthias Zarl, Andreas Höritzauer, Viktoria Wimmer, Melanie Schachermayer, Anna Schachermayer
WOLFSBACH. Die Bedeutung des Mostes im Mostviertel war knapp zwei Monate vor der Obstbaumblüte im Gasthaus Reisinger „schmeckbar“. Die Landjugend Wolfsbach lud am Freitag, dem 10. März zur Mostkost. Die Ansichten darüber, wann der Most am besten schmeckt, sind unterschiedlich. „Im Dezember ist der Most am besten“, so Rudolf Pfaffeneder. Dem stimmt auch Bürgermeister Josef Unterberger zu. Eine Vielzahl an Verkostern findet, dass der Most dann am besten schmeckt, wenn es draußen wärmer wird. „G’spritzt im Sommer nach der Heuernte schmeckt der Most am besten“, so die Runde um Martin Üblacker. Michael Kammerhofer meint: „Most schmeckt immer, er passt überall dazu, ist ein natürliches Produkt und besser als jeder Energy Drink“.
Gratulation an Karl Wimmer (1. und 3. Platz), Martin Fuchsberger (2. Platz), Wolfgang Stöger (4. und 5. Platz) und alle anderen Produzenten.

