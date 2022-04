Die ersten Jahrgänge haben in der letzten Märzwoche die Wintersportwoche in Obertauern verbracht.

AMSTETTEN. Auch wenn im Mostviertel schon der Frühling Einzug hielt, fanden die Schüler in Obertauern perfekte Pistenverhältnisse vor. Auch das Wetter spielte fast die ganze Woche mit.

Besonders erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl. Weit über 80 Prozent der Erstklässler nahmen an der Wintersportwoche teil. Bei allen – sowohl Snowboarder:innenn, als auch Schifahrer – konnte man am Ende der Woche deutliche Fortschritte in der Fahrtechnik feststellen.



Nachtschifahren und Dodgeball-Turnier



In der Freizeit zwischen den Programmpunkten konnten das gemeinsame Miteinander und die Klassengemeinschaft gefördert werden.

Neben Schifahren und Snowboarden gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Beispielsweise stellten sich die Sportlichsten jeden Tag nach dem Schifahren noch einem Workout. Außerdem gab es Nachtschifahren, ein Dodgeball-Turnier, Bowling, einen Lawinenvortrag und eine Disco.

Es war eine gelungene Woche, bei der weder Corona noch schwere Verletzungen eine Rolle spielten.