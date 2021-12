Das Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten hat sich auf Initiative des Wohnbereiches 2 an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt.

AMSTETTEN. Speziell für die kalten Wintertage konnten zahlreiche warme Winterjacken, Hauben, Winterschuhe und Decken sowie weihnachtliche Köstlichkeiten verpackt werden. Am Dienstag, den 14.12.2021 machten sich die beiden Organisatorinnen Claudia Buxhofer und Andrea Klinger mit dem hauseigenen Bus, gefüllt mit über 40 Weihnachtsgeschenken, auf um diese an das Obdachlosenzentrum in Linz zu übergeben.