Auch in diesem Jahr legen die Mandatare der SPÖ Amstetten zusammen, um Menschen in Amstetten zu unterstützen.

STADT AMSTETTEN. Nachdem man im vergangenen Jahr Mitarbeiter der geschlossenen Wäscherei CWS mit einer Amstetten-Gutscheincard unterstützte, stockt die SPÖ-Fraktion in diesem Jahr den Heizkostenzuschuss für Amstettner auf.

„Gerade zu Weihnachten sollten Werte wie Zusammenhalt und Solidarität, die in unserer Gesellschaft leider oftmals zu kurz kommen, besonders intensiv gelebt werden. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir mit unserer SPÖ-Weihnachtsaktion auch in diesem Jahr Menschen in unserer Stadt unbürokratisch ein wenig unter die Arme greifen können“, berichtet Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

Unbürokratisch unterstützen

Angesichts der Teuerung bei den Energiepreisen, die für viele Amstettner eine finanzielle Herausforderung darstellt, fiel die Entscheidung in diesem Jahr auf eine Aufstockung des Heizkostenzuschusses durch die SPÖ Amstetten. Riegler: „Bei der Gemeinderatssitzung im November haben wir gefordert, den Heizkostenzuschuss in Amstetten auf 150 Euro zu erhöhen. Dies wurde abgelehnt, doch durch unseren Einsatz konnten wir immerhin eine Erhöhung von 120 auf 130 Euro erwirken. Die fehlenden 20 Euro Aufstockung, die ÖVP und Grüne ablehnten, bezahlen wir als SPÖ-Mandatare nun aus der eigenen Tasche. Uns ist es wichtig, die Menschen unbürokratisch zu unterstützen und wenn die Gemeinde diese Verantwortung nicht wahrnehmen will, dann machen wir es eben selbst.“ Die Aufstockung des Heizkostenzuschusses durch die SPÖ können alle Amstettner wahrnehmen, die den Heizkostenzuschuss der Gemeinde beziehen. Einfach unter 0664/99846344 anrufen und Termin vereinbaren und mit der Bestätigung des Heizkostenzuschusses durch die Stadtgemeinde Amstetten den Betrag in bar bei der SPÖ Amstetten abholen.

Schon vorab hat die SPÖ-Weihnachtsaktion für große Zustimmung gesorgt, sodass sich sogar Unterstützer für diese Aktion gefunden haben. „Ein großes Dankeschön gilt Karin Pretsch und Hannes Öllinger, denen ich von unserem Vorhaben erzählt habe und die sich spontan bereit erklärt haben, unsere Aktion mit 500 Euro zu unterstützen. Dieses soziale Engagement von den beiden freut mich wirklich“, so Riegler abschließend.