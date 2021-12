Das Projekt „Gemeinsam sicher in Österreich“ wurde im Jahre 2016 vom Bundesministerium für Inneres ins Leben gerufen.

BEZIRK. "Für den Bezirk Amstetten gilt, dass auf jede der zehn Polizeiinspektionen mindestens ein Sicherheitsbeauftragter installiert ist", erklärt der Amstettner Chefinspektor Ferdinand Humpl. Hintergrund dieses Projektes ist die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Gemeinden und Bevölkerung zu verschiedenen Themen der Sicherheit. Damit soll das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung verbessert und Ängste abgebaut werden. Dazu wurden sogenannte Player (Sicherheitspartnerschaften) installiert: Etwa Sicherheitspartner, das sind Menschen, die Interesse am Mitgestalten von Sicherheit haben; dazu Sicherheitsbeauftragte, also Polizeibeamte auf den Polizeidienststellen, die als Ansprechpartner für die Sicherheitspartner fungieren. Weiters Sicherheitskoordinatoren, ein Polizeibeamter auf Bezirksebene, er koordiniert Informationsveranstaltungen und kriminalpräventive Maßnahmen und abschließend Sicherheitsgemeinderäte (auch Bürgermeister), die in sicherheitsbehördlichen Angelegenheiten Anliegen vorbringen und gemeinsam an Lösungen mitarbeiten.

Das Sicherheitsforum

In einem „Sicherheitsforum“ werden gemeinsam mit allen Playern nach Lösungen zur Problembewältigung gesucht und umgesetzt. Durch diese Initiative und in Zusammenarbeit mit den Sicherheitspartnern konnten im Bezirk Amstetten schon einige Probleme aufgegriffen und einer gütlichen Lösung zugeführt werden. Mehr unter: gemeinsamsicher.at