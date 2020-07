Oktopusse für Frühgeborene im Landesklinikum Amstetten

STADT AMSTETTEN. Schüler der Mittelschule Seitenstetten-Biberbach häkelten Oktopusse für die Frühgeborenen im Landesklinikum Amstetten.

"Die gehäkelten Oktopusse sind für die kleinen Patienten mehr als nur zum Kuscheln. Die Kleinen klammern sich an die Beinchen, die einer Nabelschnur ähneln. Die Oktopusse sorgen dafür, dass sie sich sicher und geborgen fühlen", so Stationsleiterin Maria Geisler, die sich bedankte – vor allem bei den Schülern "Lena, Leonie, Kristina, Jennifer und Robin, welche die Initiatoren dieses tollen Projektes waren".

Am Bild zu sehen: Saskia Brauneis, Carina Hörndler, Sonja Führicht mit Roland, Maria Geisler, Stefanie Rambas mit Manuel.