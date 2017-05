4. Motorradsegnung in Wolfsbach

AT

, Abt Laurentius Straße 2 , 3354 Wolfsbach AT

Feuerwehrhaus , Abt Laurentius Straße 2 , 3354 Wolfsbach AT

WOLFSBACH / Die 4. Motorradsegnung findet am Sonntag, 21. Mai, 10.30 Uhr, am Parkplatz der Feuerwehr Wolfsbach nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche (9.30 Uhr) statt. Anschließend wird eine kurze gemeinsame Ausfahrt unternommen.