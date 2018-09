JAHRESBERICHT DER ZEUGEN JEHOVAS

15.09.2018, 11:19 Uhr

Dazu Franz Michael Zagler, Beauftragter für Nachrichten: „Die 77 Bibellehrer setzten 13.079 Stunden ein (ein Plus von 1.74), um ihre Mitmenschen zu besuchen. Dabei ließen sie bei interessierten Personen 16.078 Bücher, Broschüren und Zeitschriften gratis zurück und führten 849Videos auf ihren Tablets vor. 359 Personen nutzten das Angebot eines kostenlosen Bibelkurses.

In Österreich (seit 09.Mai 2009 eine anerkannte Religionsgemeinschaft) gibt es derzeit 21.567 Zeugen Jehovas, die sich in 301 Königreichssälen 2mal in der Woche versammeln. Das entspricht ein Verhältnis zur Gesamtzahl der Bevölkerung von 8.773.686 Einwohnern von 1:407 (jeder 407. Österreicher ist ein Zeuge Jehovas).Weltweit sind wir in 240 Länder tätig und zählen 8.457.107 aktive Mitglieder. Das Angebot eines kostenlosen Bibelkurses gilt überall und weltweit nahmen 10.071.524 Personen daran teil. Die allermeisten Kursteilnehmer (der Kurs findet gewöhnlich zu Hause statt und geht auf die individuellen Bedürfnisse ein) geben sich selbst ein positives Feedback. Sie erfüllen ihre Aufgaben mit mehr Elan, investieren mehr Zeit und Kraft in die Familie und sprechen davon, allgemein mehr Lebensqualität zu verspüren.“Zagler weiter: „Praktizierende Nächstenliebe ist das Markenzeichen der Zeugen Jehovas. Zeit und finanzielle Mittel werden kostenlos eingesetzt. Das betrifft auch die fremdländische Bevölkerung, die mittlerweile auf jw.org auf Literatur in 971 Sprachen zugreifen kann.“