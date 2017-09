Friedensgebet in St. Veit

AT

, Amstettner Str. 28 , 3353 Seitenstetten AT

St. Veit , Amstettner Str. 28 , 3353 Seitenstetten AT

Am Dienstag, 3. Oktober, wird wieder zum Friedensgebet in die Filialkirche St. Veit in Seitenstetten geladen. Die Gestaltung übernimmt der Kirchenchor.