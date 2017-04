Europacup-Sieg von Laura Stöckler

30.04.2017, 20:45 Uhr

Großartiger Erfolg beim Jugend-Europacup in Graz

Am Wochenende fand der erste Boulder-Europacup mit Athletinnen aus 15 Nationen in Graz statt, und die zwei Haagerinnen Laura Stöckler und Eva Hammelmüller waren als Mitglieder des österreichischen Jugendnationalteams mit dabei. Während Eva Hammelmüller im Finale der U18 in einem starken Starterfeld den beachtlichen 8. Platz belegte, konnte die noch nicht 18-jährige Laura Stöckler in der U20 ihren ersten internationalen Sieg vor Giulia Medici (ITA) und Sofya Yokoyama (SUI) ins Trockene bringen: Im Finale schaffte sie bei sehr schwierigen Aufgaben als Einzige zwei von vier Tops bei den Bouldern. Aufgrund ihrer starken Leistungen im heurigen Wettkampfjahr wird sie deshalb auch in zwei Wochen beim Europacup in Portugal an den Start gehen und so leider die Boulderstaatsmeisterschaften in Waidhofen/Ybbs verpassen.