Florian Dieminger sorgt für tolle EM-Premiere

03.05.2017, 16:01 Uhr

Der 13-jährige MSC Seitenstetten Nachwuchsfahrer fährt beim 85ccm EM-Zonenlauf in Italien unter die Top 10.

SEITENSTETTEN. Das EM-Wochenende in Italien begann für Florian Dieminger (MSC Seitenstetten) bereits mit dem Training sehr erfolgreich, wo der 13-Jährige auf der Motorradprofi Steyr-KTM, unterstützt von Auner und vom Team Zylinder, Rang 5 im freien Training und den siebten Platz in seiner Qualifikationsgruppe erreichen konnte.„Das Wochenende hat sehr gut begonnen und ich konnte auch in den Rennen gut mit den internationalen Fahrern mithalten“, sagt Florian Dieminger, der im ersten Lauf Zehnter wurde und dann im zweiten Lauf sogar in Richtung Top 8 fokussiert war.„Leider ist mir das Vorderrad weggerutscht, so habe ich einige Plätze verloren“, so Dieminger, der aber auch in Lauf 2 mit dem elften Platz ein tolles Ergebnis erreichte.