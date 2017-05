Was schwarze Dächer und Leonardo DiCaprio gemeinsam haben

07.05.2017, 22:12 Uhr

Der Schauspieler Leonard Di Caprio hat schon früh Forschungen zu dunklen Abgas Ablagerunen auf Schnee unterstützt. Ja dunkle Flächen verschlucken regelrecht Licht und wandeln diese Energie in Wärme um.

So auch bei dunklen Flächen egal ob ein Parkplatz oder ein Dach. Hier ein paar Grafiken die erklären warum ein weißes Flachdach bis zu 58% Energie bei der Kühlung spart und Photovoltaik auf hellem Untergrund bis zu 30% mehr Ertrag.Dieser dunkle Fassaden und Dächer Trend von Prefa, Eternit und Architekten initiiert zeigt uns wie wenig Klimawandel oder Physik(Albedo) in den Köpfen von Experten angekommen ist. Selbst der Handel bietet keine hellen EPDM Folien wie es in den USA eine Selbstverständlichkeit ist oder eine entsprechende Forschung zu gesundheitsschädlichen urbanen Hitzeinseln.