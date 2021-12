BBV: Zwei Herbstkonzerte

BAD VÖSLAU. Großes Glück hatte das Blasorchester Bad Vöslau heuer mit der Terminauswahl für seine beiden Konzerte „BBV in Concert 2021“. Gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown durften sich das Orchester am 6. und 7. November über zwei ausverkaufte Konzerte im Vöslauer Kursalon freuen.

Obfrau Hertha Saminger konnte dabei auch diesmal wieder zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Unter der musikalischen Leitung des Kapellmeisters Christian Sauer präsentierten das Orchester dem Publikum ein sehr abwechslungsreiches Konzertprogramm mit Stücken wie z.B. dem „Textilaku-Marsch“, „Hereinspaziert“ von C. M. Ziehrer oder der musikalischen Fantasie „Oregon“ von Jacob de Haan. Darüber hinaus begeisterte auch heuer die Gesangssolistin Elena Schäfer mit der Darbietung der Songs „Once Upon A Time in The West“, „Can You Feel The Love Tonight“ und „Hallelujah“ die Zuhörer.

Den Abschluss des Konzertprogramms bildeten die Stücke „What A Wonderful World“ sowie das mitreißende Medley „80er Kult(tour)“. Anstatt einer Konzertpause gab es die launische Präsentation der insgesamt elf neuen BBV Musikerinnen und Musiker durch Kapellmeister Christian Sauer. Nach dem Konzert bestand die Möglichkeit, den Abend bei einem Glas Punsch im Vöslauer Kurpark gemütlich ausklingen zu lassen. Das Blasorchester Bad Vöslau freut sich bereits auf „BBV in Concert 2022!