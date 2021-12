Premieren ohne "Bad in der Menge"

BADEN. Das "Bad in der Menge" - das Sehen und Gesehen-Werden - ist derzeit bei Premierenfeiern im Stadttheater nicht an der Tagesordnung. In den Innenräumen herrscht Maskentrage-Pflicht und es gibt auch keinen Buffetbetrieb.

Dennoch kommen immer wieder auch prominente Gäste zu den Premieren, um sich an der Kunst auf der Bühne zu erfreuen. Diesmal - bei der Premiere des Balletts Nussknacker - waren das neben Landesrat Martin Eichtinger auch die österreichische Top-Geigerin Lidia Baich. Auch die Theater-Chefs Michael Lakner und Martina Malzer (einst selbst Balletttänzerin) waren von den gezeigten Leistungen auf der Bühne begeistert.