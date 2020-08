BADEN. Mit einem neuen coronagerechten Veranstaltungsformat startet "La Gacilly Baden-Photo" am 16. August um 15 Uhr. Die Organisation "Terra Mater" präsentiert im Rahmen von "Artist Talks Under The Open Sky" (Künstlergespräche unter freiem Himmel) den niederländischen Fotografen Kadir van Lohuizen, dessen Ausstellung "Die Arktis" im Gutenbrunner Park schon für viel Aufsehen sorgte. Limitierte Plätze - First Come/First Serve, Eintritt frei.

Über die Arktis

Die Arktis erstreckt sich zwischen dem Nordpol und den Ausläufern des Polarkreises, begrenzt von der Köppen-Supan-Linie, einem Isopleth, entlang dem sich Orte mit einer durchschnittlichen Temperatur von maximal 10°C befinden. In den 1990er-Jahren fast völlig aus dem Interesse der Medien verschwunden, haben drei Faktoren sie wieder ins Rampenlicht gerückt: das Schmelzen der Polkappen, die steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und Pläne für die Öffnung neuer Seewege. Sie sind zu strategischen Punkten auf der Weltkarte geworden, um die in Zukunft Staaten und Konzerne rangeln werden.

Der vielfach ausgezeichnete niederländische Fotograf Kadir van Lohuizen begann seine Reise auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Er folgte der nordwestlichen Seepassage, die nun aufgrund des schmelzenden Eises die kürzeste Route von Europa nach Asien darstellt. Anschließend reiste er nach Cornwallis Island vor der kanadischen Küste und verbrachte einige Zeit in der kleinen, eng vernetzten Gemeinde Resolute Bay, wo vor Kurzem ein Ausbildungszentrum der kanadischen Armee eingerichtet wurde

Von Tourismus, Militärbasen und der Förderung von Erdgas und Mineralien bis zu neuen kommerziellen Schiffswegen – diese umfassenden und alarmierenden Berichte geben Zeugnis der tiefgreifenden Veränderungen in einer Region, in der die Erderwärmung spürbar ist.