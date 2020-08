Aus für das Gratisparken am Parkdeck Römertherme

BADEN. Johann Mück schreibt uns: "Die ach so bürgernahe Stadtregierung Baden hat sich wieder einmal was Neues einfallen lassen. Wenn man das Parkdeck Römertherme im obersten Stockwerk nutzen wollte, konnte man bislang drei Stunden gratis parken. Die Überraschung heute, am 31. Juli, waren für mich in Kunststoff eingemummte Automaten im obersten Parkbereich. Es war also keine Markierung möglich. Ich war der Ansicht, man könne ohne den Weg zur Kassa zu laufen ausfahren, aber weit gefehlt. Es hieß also zurückschieben und bei der Kasse 50 Cent bezahlen. Auf meine Frage wurde mir erklärt, es gäbe kein Gratisparken mehr! Zu Hause habe ich im Internet festgestellt, dass Gratisparken immer noch angeboten wird, auch ist mir keine Veröffentlichung in Aussendungen bekannt." Am selben Tag war übrigens eine Pressekonferenz, bei der vom Bürgermeister und Vizebürgermeisterin das Aus für das Gratisparken verkündet wurde. "Es ist 2014 eingerichtet worden, um die Frequenz in der Fußgängerzone zu steigern", lautete die Begründung. "Allerdings wurde dieses Ziel nicht erreicht, weil die Parkplätze vor allem von in der Badener City arbeitenden Menschen verwendet wurde."