Die Biondekbühne Baden lädt alle Kinder und Jugendliche herzlich ein zum Schnuppertag! Hier wird Schauspiel, Tanz, Musik und Film unverbindlich und kostenlos angeboten, um den richtigen Kurs herausfinden zu können. Der Schnuppertag ist am 10. September um 15 Uhr in unseren Proberäumlichkeiten in der Waltersdorfer Straße 40, 2. Stock.

Der Nachmittag ist in Zeitfenster gegliedert, die nach Altersgruppen eingeteilt sind. Für Kindergartenkinder ist das Zeitfenster von 15:00-16:00 Uhr (Tanz), 16:15-17:45 Uhr (Tanz & Schauspiel) ist für Volksschule. Für Sekundarstufe 1 ist von 18:00-19:30 Uhr (Tanz, Schauspiel, Musik & Film), und für 14+ ist Schnupperzeit um 19:45-21:15 Uhr (Tanz, Schauspiel & Film).

Wer sich noch am selben Tag anmeldet, nimmt an einem Gewinnspiel teil! Verlost werden Gutscheine vom Cinema Paradiso. Für Getränke und Snacks wird gesorgt. Die Kurse starten in der Woche danach am 14. September, Infos unter www.biondekbuehne.at.