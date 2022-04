Kyle Eastwood, Sohn von Kinolegende Clint Eastwood, lebt schon seit vielen Jahren in Paris und ist dort zu einem der weltweit besten Jazz-Bassisten aufgestiegen. Dass er auf seinem gefeierten neuen Album ausgerechnet Filmmusik-Klassiker famos neu interpretiert, macht das Konzert auf der Kinobühne von Cinema Paradiso zu einem besonderen Ereignis. Es findet am 26. April statt.

BADEN. Neben seinem unbestreitbaren Talent als Studiomusiker und Komponist begeistert Kyle Eastwood das Publikum mit seiner einnehmenden Live-Performance. Von seinem Vater Clint Eastwood, der ihn in jungen Jahren auf das Monterey Jazz Festival mitnahm und an den Jazz heranführte, sind die damaligen Idole wie Miles Davis, Duke Ellington und Count Bassie als wichtige Wegmarken in Kyles Karriere geblieben. Mit seiner jungen, talentierten Band von englischen „Cats“ entwickelt er einen direkten, lyrischen und melodischen Jazz, so traditionell wie auch zeitgenössisch.

Ins Cinema Paradiso kommt Kyle Eastwood mit seinem neuen Album „Cinematic“, auf dem er die großen Klassiker der Filmmusik zu neuem Leben erweckt. Ennio Morricone, John Williams, Michael Legrand und natürlich auch die Musik von Filmen seines Vaters packt Kyle Eastwood in ein feines Jazzgewand. Ein einzigartiger Konzertabend, für den unser Cinema Paradiso die perfekte Bühne bietet.

Kyle Eastwood (bass, double bass), Andrew McCormack (piano), Brandon Allen (sax), Quentin Collins (trumpet), Chris Higginbottom (drums)

Karten im Cinema Paradiso. www.cinema-paradiso.at