YBBS. Einige Schaulustige kanen in Sarling vorbei um zu schauen, wie der neue Hochwasserschutz den Donaufluten standhalten würde. Um 18 Uhr war die Donau bei Ybbs 5,66 Meter hoch, Tendenz rasch steigend. Nicht mehr wenig fehlte bis zur überflutung des Donauradweges. In Sarling waren bereits die Wege Ganz gesperrt, Feuerwehr und Polizei in Einsatzbereitschaft.