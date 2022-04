KOTTINGBRUNN. Im Wasserschloss gibt es am 30. April und am 1. Mai jeweils von 8 bis 13 Uhr einen Bauernmarkt mit Flohmarkt. Es erwarten Sie 22 Bauernmarkstände und ca. 18 Flohmarktstände. Einen Tag vor dem Muttertag (am 7. Mai von 10 bis 17 Uhr) veranstaltet der Dorferneuerungsverein den ersten Gartentag. Im Schlosshof gibt es 30 Stände um das Thema Garten, "Ringo for Homeless" lädt - gegen eine Spende für Obdachlose in Wien und Wr. Neustadt eine Grillerei. Gegen eine Spende für ein schwerkrankes Kind kann man auch Luftballontiere bekommen.