BADEN. Eigentlich ist die Sommerarena ja ein Freiluft- und Frischlufttheater. Aber sie ist auch wetterfest, denn seit ihrem über 110-jährigen Bestehen ist die Jugendstilbühne mit einem flexiblen Glasdach ausgestattet. Am Samstag, dem 15. August, war es dann wieder einmal so weit. Das großartig besetzte Operettenkonzert stand am Spielplan, doch hatten sich auch großartige Regenwolken über Baden zusammengebraut. Kein Problem für die Sommerarena: Das Glasdach wurde geschlossen und das Konzert konnte trotzdem stattfinden.

Für beschwingte Stimmung unter dem Motto "Ein Sommer wie damals" sorgten Juliette Khalil, Monika Rebholz, Reinhard Alessandri und Jens Janke. Es spielte das Orchester der Bühne Baden unter der Leitung von Michael Zehetner. Am 29. August wird das Operettenkonzert noch einmal stattfinden. Vielleicht dann doch im Schönwetter- und Frischluft-Modus. Tickets unter 02252/22522