Granatenfund neben Feldweg

TRAISKIRCHEN. Am 17.August um 13.30 Uhr meldete ein Anrainer auf der Polizeiinspektion Trumau einen Granatenfund auf einen Feldweg in Traiskirchen neben der Trumauer Straße, genau zwischen der Autobahnüberfahrt der A2 und dem Ortsanfang Trumau.

Um 14.10 Uhr traf die zuständige Streife der Polizeiinspektion Traiskirchen am Fundort ein. Die Beamten konnten dann bei der Begutachtung feststellen, dass es sich vermutlich um eine Panzergranate handeln dürfte. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Entminungsdienst wurde vereinbart, das gegenständliche Munitionsstück an der Fundstelle zu belassen und das Gelände zu bewachen bis dieser eintrifft. Gegen 15.20 Uhr wurde das Munitionsstück vom Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres geborgen, als 12 x 3,7 cm russische Panzergranate identifiziert, und in weiterer Folge abtransportiert.