Zur Feier des Buches sind die Entlehnung von Printmedien und die Einschreibung in der Stadtbücherei Baden am Kaiser Franz-Ring 9 am Samstag, 23. April, gratis.

BADEN. Für die Einschreibung bzw. Anmeldung amtlichen Lichtbildausweis und Meldezettel oder Schülerausweis nicht vergessen!

Nutzen Sie die Einladung zur Nutzung des aktuellen und erlesenen Medienangebotes der Stadtbücherei Baden.

Mehr Informationen dazu sowie zu den Öffnungszeiten siehe www.buecherei-baden.at