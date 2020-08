BADEN. Fünf Jahre lang war Gregor Ruttner Geschäftsführer der BiondekBühne in Baden. In dieser Zeit gelang es der Bühne für Neugierige, die internationalen Partnerschaften zu intensivieren und einen spannenden und sicheren Arbeitsplatz für zahlreiche Pädagog_innen zu schaffen. Der Verein wurde in dieser Zeit neu strukturiert und ging einen konsequenten Weg in Richtung Sozialunternehmen, der auch in Zukunft weiter beschritten werden soll.

„Es würde mir schwerfallen, ein Highlight aus dieser bewegten Zeit herauszupicken“, sagt Ruttner, der dem Verein weiterhin als Vorstand und Theaterpädagoge erhalten bleibt. Er ergänzt: „Dass ausgerechnet mein letztes Jahr als Geschäftsführer mit COVID-19 auf seine ganz eigene Art heraufordernd würde, lässt es mich wohl noch besser erinnern.“

Gregor Ruttner übergibt die Agenden der Geschäftsführung an Vorstandskollegin DI Fabienne Mühlbacher, die seit ihrer Kindheit Mitglied im Verein ist. „Ich habe schon immer großen Respekt vor Gregors Arbeit für den Verein gehabt. Ich freue mich umso mehr, sie nun fortführen zu dürfen“, sagt Mühlbacher.

Gregor Ruttner blickt indes gespannt auf neue Herausforderungen im österreichischen Bildungsbereich in Zukunft.