Am Samstag, 25. Juli fand beim Heurigen Wöhrer in Enzesfeld-Lindabrunn wieder ein besonderes Ereignis statt.

Das Fallschirmspringer-Team HFSV Wr. Neustadt (Flugplatz Ost) beehrte den gemütlichen Heurigen und landete mit akrobatischem Können zielgenau zwischen den Weinreben des angrenzenden hauseigenen Weingartens.

Die sieben verwegenen SpringerIn stürzten sich in zwei Etappen in schwindelerregender Höhe aus einer ferrari-roten Cessna 182 und setzten vor den staunenden Heurigen-BesucherInnen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von über 100 km/h zur Landung an.

Dieses seltene Spektakel wurde von den vielen Heurigen-Besuchern beifallshaft beklatscht.

Nach der erfolgreichen Punktlandung stärkten sich die Springer, sowie das Betreuerteam und der nachkommende Pilot bei genüsslichen Heurigen-Schmankerln und einem guten Glaserl Wein (oder auch mehr).

Das nächste Highlight lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Bereits am kommenden Donnerstag, 30. Juli, spielt der Musikverein Hirtenberg beim Heurigen Wöhrer in Enzesfeld-Lindabrunn im Zuge seiner „Sommertour“ auf.

Zu diesem Anlass wird – zusätzlich zu den leckeren Heurigen-Schmankerln - der Griller angeworfen.