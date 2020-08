Der Hollywood Music Workshop veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Baden diesen Sommer bereits zum fünften Mal eine musikalische Reise in die Welt der Filmmusik.

Am Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21. August heißt es im Kurpark daher wieder "Hollywood in Baden"!

BADEN. Zu Gast sind die Hollywood Jazz Combo sowie die Sopranistin Arabella Fenyves. Genießen Sie eine musikalische Reise durch die Filmmusik aus den 40er und 50er Jahren Hollywoods, sowie jüngstes aus der Filmwelt aus London und Wien.

Die wunderbaren jazzigen Arrangements stammen von der Grammy-Gewinnerin Nan Schwartz. Sie unterrichtet seit 2014 jeden Sommer im Rahmen des "Hollywood Music Workshop" KomponistInnen aus aller Welt im Casino Baden. Dozenten sind übrigens auch ihr Ehemann Conrad Pope (Arr. Harry Potter, Der Hobbit), John Lunn (Downton Abbey) und Joe Kraemer (Mission Impossible). Musik von John Lunn aus der weltweit bekannten Fernsehserie "Downton Abbey" steht ebenso auf dem Programm. Die musikalische Reise findet ihren Abschluss in der Musikweltstadt Wien! Mit Ausschnitten aus den Fernsehserien "Hotel Sacher", "Maria Theresia" und "Vienna Blood", letztere lief sogar in den USA. Komponist ist der junge aufstrebende Roman Kariolou, die Regie stammt von Robert Dornhelm - Ehrengast des Abends!

Durch den Abend führt Sie Lilo Bellotto (Radio Klassik, Direktorin des Hollywood Music Workshop).

Der Eintritt ist frei! Freie Sitzplatzwahl mit genug Sicherheitsabstand werden zur Verfügung gestellt. Konzertbeginn ist je um 19.00 Uhr.