BADEN. Das Ensemble T21BÜNE präsentiert am 4. Mai um 19.30 Uhr im Theater am Steg das Tanzstück "Kara Mondo - eine Liebeserklärung an die Welt!“ Kartenvorverkauf: Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, 2500 Baden, Tel. 02252/86800-630, Email: tickets@beethovenhaus-baden.at