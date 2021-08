LEOBERSDORF. Unfassbar, was auf unseren Autobahnen unterwegs sein kann. Am 2. August erwischten Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle auf der A2 einen polnischen Sattelschlepper, der 24 Tonnen hochentzündliches Gemisch aus Aceton und Toluene geladen hatte. Die "Fracht" war außerdem gefährlich für die Umwelt.

Der Sattelschlepper war in Italien beladen worden und nach Polen unterwegs und wurde von einem 45-jährigen Weißrussen gelenkt. Mit der Ladung nicht genug, wurden bei der Kontrolle in Leobersdorf am Lkw außerdem so schwere Mängel festgestellt, dass "Gefahr in Verzug" ausgesprochen werde und der Lkw nicht mehr weiterfahren durfte. Unter anderem waren die Reifen so kaputt, dass sie jederzeit platzen hätten können, was im schlimmsten Fall aufgrund der gefährlichen Fracht zu einer Katastrophe führen hätte können.

Neben den technischen Mängeln wurden beim Lenker auch noch mehrere sehr schwerwiegende Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen, sowie abgelaufene Prüffristen bei den erforderlichen Feuerlöschern, festgestellt.