Das Trio Maertens, Morzé und Koch brillierte im Komödienklassiker Sonny Boys im vollends ausverkauften „Schwimmenden Salon” im Thermalbad Vöslau, das Publikum jubelte.



BAD VÖSLAU. Im richtigen Leben sind sie ziemlich gute Freunde, auf der Bühne schwelgten sie in Hassliebe. Michael Maertens und Roland Koch legten in Neil Simons Kultkomödie über zwei abgehalfterte Vaudeville-Stars, verbunden in Todfeindschaft, einen fulminanten Schlagabtausch vor. Petra Morzé schlüpfte kongenial in mehrere Rollen. „Es fühlt sich einfach so toll an”, so Maertens, „wieder echte Menschen vor sich zu haben.”



„Der Sexismus in diesem Stück ist natürlich starker Tobak”, findet Morzé, „Ich lege dann eins noch drauf, um das anachronistische Klischee offen zu legen.” Zum Verbeugen musste das Künstler-Trio drei Mal auf die Bühne kommen, das Publikum im Thermalbad Vöslau war am Freitag, 7. August, begeistert. „Diese Art von Komödie kann man nur mit so hochklassigen Akteuren besetzen“, so Intendantin Angelika Hager, „da ist Timing alles und man muss knapp vor der Schmiere umdrehen”.



Unter den Zuhörern: Doris & Gabor Rose, Harry Bergmann, Patrizia Pawlicki & Helmut Brandstätter, Thermalbad Leiterin Carina Hochebner



In zwei Wochen – am 22. August (diesmal ausnahmsweise ein Samstag) – geht’s weiter im Thermalbad Vöslau mit Maria Happel und Michael Maertens und „Gefährlichen Liebschaften“ von Choderlos de Laclos.