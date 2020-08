Tierschutz-Flohmarkt für in Not geratene Tiere

GÜNSELSDORF. Am 4. und 5. September findet im Kulturzentrum in der Theodor Körnerstraße 2/Ecke Leobersdorferstraße ein Tierschutz-Flohmarkt statt.

Sehr viele Bücher, Bilder, Schallplatten, DVD’s, CD’s, Elektrogeräte, schöne, teilweise neue Bekleidung und Schuhe, Spielsachen, Geschirr, Haustierbedarf und Krimskrams warten auf Sie.

Es erwartet Sie auch ein feines Buffet

Mit dem Reinerlös hilft der Tiershcutz-Franziskus-Verein für in Not geratene Tiere armen, verstoßenen Tieren in Griechenland, in Ungarn und in der Slowakei. Wir arbeiten alle ehrenamtlich!

Am Freitag, dem 4. September, ist von 9-18 Uhr offen, am Samstag, dem 5. September von 9 - 16 Uhr.

Infos: 0 664/11 11 613 und 0 650/98 111 73

E-Mail: tierschutzfranziskus@aon.at Internet: www.tierschutzfranziskus.at