BEZIRK BADEN. Wer rasch hilft, hilft doppelt – getreu diesem Motto setzen sich die Badener Serviceclubs Lions, Rotary und Kiwanis seit jeher für jene in unserer Gesellschaft ein, die sozial bedürftig sind und dringend Hilfe brauchen. In der Corona-Pandemie sind angesichts des steigenden Bedarfs die Clubs jetzt näher zusammengerückt, um in vielen Fällen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und dadurch noch rascher und nachhaltiger unterstützen zu können.

Allein in den vergangenen drei Monaten sind auf diesem Weg Zuwendungen im Wert von mehr als 15.000 Euro in Form von Miet- und Reparaturzuschüssen oder ähnlichen Unterstützungen an Familien oder Einzelpersonen gegangen. Darauf haben Präsidentin Barbara Jarka (Lions Club Baden St. Helena) sowie die Präsidenten Gerhard Zirsch (Lions Club Baden Helenental), Roland Enzersdorfer (Rotary Club Baden) und Rudolf Prokesch (Kiwanis Club Baden) bei einem Treffen mit Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner hingewiesen. Besonders gelobt wurde dabei die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Sozialarbeit der BH, deren Leiterin Regina Stark und ihr Team genau wissen, wo der Hilfsbedarf am größten ist.

Helfen mit Herz, Engagement und Qualität lautete das zusammenfassende Bekenntnis des gedanklichen Austausches.