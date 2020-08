Weitere Termine des Jazzsommers Baden

Duo Saxonette in Concert, featuring Thessa Habeler

3. September, 19.30 Uhr, Haus der Kunst

DUO SAXONETTE

Ein Duo bestehend aus Bassklarinette, Saxofonen und Querflöte. Die Improvisation spielt bei den eigenen Kompositionen eine sehr wichtige Rolle. Die Musik bewegt sich zwischen Klassik und Jazz. Es gibt duale Klangmalereien, groovige Themen, spontane Themen, Duelle und lyrische Themen. Mit der Frauenstimme kommt noch eine zusätzliche spannende Komponente dazu. Jedes Stück beinhaltet auskomponierte Teile und frei improvisierte Teile. Regina Habeler-Capik – Bassklarinette, Hermann Vasik – Saxofone, Thessa Habeler - Vocal In Zusammenarbeit mit der Musikfabrik NÖ.

Funk Modes Sextet

7. September 19 Uhr, At the Park Hotel

FUNK MODES SEXTET

Joris Dudli New Sextet: Bernhard Wiesinger (ts), Markus Pechmann (tp), Christian Havel (guit), Markus Gaudriot (p), Robin Gadermeier (e-b), Joris Dudli (dm) New? ein gewagtes Wort - kann Joris Dudli noch etwas "Neues" hervorbringen ? Zumindest verspricht diese Besetzung mit den beiden Sensationstalenten Robin Gadermeier und Markus Pechmann etwas nicht ganz Konventionelles. Es wird mit Sicherheit funky und rhythmisch abenteurlich zugehen ! Nach mehr als 40 Jahren professionellen Schaffens ist dieses neue Sextett wieder ein aktuelles, musikalisches Statement.



Burgundy Street Jazzband

9. September, 19 Uhr, Weilburghof, freie Spende

BURGUNDY STREET JAZZBAND

Kurt Peyer (Trompete), Günther Graf (Klarinette), Wolfgang Straka (Posaune), Paul Peyer (Banjo), Philipp Moosbrugger (Bass), Gerhard Stächelin (Schlagzeug) Die Burgundy Street Jazzband musiziert im Stil des New Orleans Revival Jazz. New Orleans Jazz hat - wie der Name schon sagt - seine Wurzeln in New Orleans und im Chicago der 20er und 30er Jahre. New Orleans Jazz wurde ursprünglich als Tanz- und Unterhaltungsmusik in Nachtlokalen, bei Umzügen, Begräbnissen, Hochzeiten, kurz bei allen gesellschaftlichen Anlässen gespielt. Jazz war ursprünglich die Musik der Farbigen. Die musikalischen Einfüsse Afrikas und der Karibik trafen auf die europäische Musiktradition. New Orleans Jazz ist eine impulsive, lebendige Musik, in der vor allem die Improvistation im Kollektiv, in Zusammenspiel der gesamten Band, eine große Rolle spielt.

Jazzlab Quartett

JAZZLAB + 1 featuring Sascha Otto

Das musikalische Erbe von Giganten wie Charlie Parker, Wes Montgomery, Herbie Hancock oder Stevie Wonder steht im Mittelpunkt des musikalischen Wirkens von Jazz Lab. Der Name ist Programm: ob klassischer Jazz-Standard oder funkige Soulnummer, ob instrumental oder mit Gesang, die Band versteht es, jedes Stück auseinanderzunehmen, neu zusammenzusetzen und ihm dabei ihren ganz persönlichen Stempel aufzudrücken, wobei der Focus stets auf einer eigenständigen melodischen, ästhetischen und groovigen Interpretation liegt.

Sascha Otto - Saxofon/Flöte, Andreas Tröster - Gitarre, Sylvain Deslandes - Bass/Vocals, Walter Maderner - Drums

