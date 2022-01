BEZIRK BADEN. Diese allerliebste Katze - sie hört auf den Namen Sheila - sucht ein neues Zuhause, weil sie sehr an Menschen gebunden ist und sich mit der ersten Katze des Hauses leider nicht versteht.Sie ist gerne im Haus und entfernt sich auch nicht weit, wenn sie die Möglichkeit hat. Grundsätzlich bindet sie sich sehr an den Menschen, kann aber auch gut und lange alleine sein. Sie ist kastriert und geimpft.

Wer einen Platz kennt, bitte an Doris Beneder wenden unter Telefonnummer 0664/4660976 anrufen oder ein E-Miau, ah pardon, E-Mail an doris@dorisbeneder.com!"