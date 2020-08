Rettet das Dorf: Filmabend der Grünen Pottenstein

POTTENSTEIN. Zum aktuellen Raumplanungsprozess in Pottenstein haben die Grünen Pottenstein-Fahrafeld den Film "Rettet das Dorf" von Teresa Distelberger nach Pottenstein geholt, um die Menschen über verschiedene Möglichkeiten zu informieren und eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Expertinnen und Experten stehen nach der Filmvorführung für Fragen zur Verfügung.

Der Filmabend findet im Gasthaus Riegler, Feldgasse 4 - 6 in Pottenstein, statt.

Auch im Triestingtal kämpfen Städte und Dörfer um ihre sterbenden Ortskerne. Ein Perspektivenwechsel und ein langer Atem der politisch handelnden Personen sind nötig, um ein Ortszentrum wieder wachzuküssen.

Beispiele für wenig geglückte Raumordnung gibt es auch im Triestingtal, sagen die Grünen. Ihre Beispiele: die Grünlandversiegelung bei der Autobahn Leobersdorf, während gegenüber ein Leerstand der Superlative vor sich hin verrottet. Während in Altenmarkt ein Supermarkt auf der Wiese außerhalb des Ortszentrums gebaut wird und deshalb der Nahversorger, der im Zentrum des Dorfes zu Fuß erreichbar ist, schließen muss.

Neben Aspekten wie Verkehr, Ernährungssicherheit, notwendigen Einnahmen für Gemeindekassen bleibt beim Raumplanungsprozess folgende zentrale Frage: wie wollen wir leben und welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen?