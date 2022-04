Traiskirchen setzt voll auf Digitalisierung. In den nächsten Wochen starten wir in Traiskirchen mit zwei neue Apps. Ganz nach unserem Stadtmotto „Wir sind Traiskirchen“ haben wir die gleichnamige Einkaufsapp entwickelt. Damit können Sie beim Einkaufen Bonuspunkte sammeln und werden dafür mit Gewinnen und Rabatten belohnt. Mit unserer zweiten App lässt sich das beliebte City Taxi ab sofort auch per App bestellen. Auch im Bereich Bildung setzen wir digitale Maßstäbe. Unsere Bildungseinrichtungen haben wir mit leistungsfähigen Internetverbindungen, Smartboards, Tablets oder altersgerechter Lernsoftware ausgestattet. Ein großer Schritt in die Zukunft!