Am Sonntag kam es im Ballpark Spenadlwiese im Wiener Prater zum Aufeinandertreffen der beiden topgereihten Teams des Grunddurchganges der Baseball-Bundesliga Division-Ost. Die Grasshoppers aus Traiskirchen trafen dabei auf den österreichischen Rekordmeister, Vienna Metrostars, die bisher als einziges Team 2020 gegen die Hoppers eine weiße Weste hatten.

TRAISKIRCHEN/WIEN. Für die Gäste ging es mit einem Basehit von Philipp Eckel gleich hoffnungsvoll los, doch die Defense der Wiener stand sicher und kam unbeschadet aus dem Inning. Im Gegensatz dazu hatte Tobias Kiefer am Werferhügel zu Beginn Probleme und musste neben zweier Walks auch Hits an Richard Alzinger und Didier Letouzé abgeben – 2:0 Metrostars. Inning 2 – Gegenzug Grasshoppers: Hits von Felix Lahsnig, Michi Koller sowie abermals Eckel brachten 3 Runs über die Homeplate und damit die 3:2-Zwischenführung für die Gäste.

Wiener antworteten beinhart

Doch die Antwort der Wiener ließ nicht lange auf sich warten, als nach einem Hit von Alex Hilliard dieser durch Sammy Hackl gescored wurde. Mit 3:3 ging es in die nächsten Spielabschnitte, in denen die Defensivabteilungen alles unter Kontrolle hatten und keine weiteren Punkte mehr zuließen. Das 5. Inning wurde durch ein Double von Kiefer für die Gäste eröffnet. Ein weiteres Double durch Tobias Werner sowie ein Treffer von Heorhii Hvrytishvili brachte Traiskirchen mit 5:3 in Führung, ehe die Metrostars wiederum zurückschlagen konnten. Satte Schläge von Dorffner, Letouzé sowie Jakob Simonsen und Nico Schadler stellten den Gleichstand wieder her. Das 8. Inning sollte schließlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber bringen. Zunächst lag es an den Hoppers, wieder vorzulegen, als nach einem Hit von Alexander Schiller dieser durch Koller nach Hause gebracht wird. Dann die spielentscheidenden Szenen: Die Bases waren geladen, als der mittlerweile als Pitcher eingewechselte Oliver Pernet durch Fehler seiner Defense plötzlich unter Druck kam und gleich 4 Punkte durch Walks und Hit by Pitch zulassen musste, ehe Michi Koller als Reliever übernahm und das Inning beendete. Da Traiskirchen im letzten Offensivabschnitt nicht mehr punkten konnte, war das Spiel vorbei – 9:6 für die Metrostars.

Neu durchstarten nach der Pause

In der Pause zwischen den Spielen galt es für die Coaches der Hoppers, die Spieler nach der bitteren Niederlage wieder aufzurichten, was zu Beginn von Spiel 2 auch gelungen zu sein scheint. Nach einem punktelosen Eröffnungsinning folgte ein Double von Hvrytishvili, ein Sac-Bunt von Schiller sowie ein Fehler in der Defense der Wiener – 1:0 für die Gäste. Während Metrostars-Pitcher Thierry Letouzé den Angriff der Grasshoppers ab diesem Zeitpunkt vollständig unter Kontrolle hatte, bekam Hvrytishvili auf Seiten der Gäste zunehmend Probleme, seine Würfe in der Strike-Zone unterzubringen. Ähnlich wie in Spiel 1 des Tages musste er im 4. Spielabschnitt gleich 3 Runs durch Walks hinnehmen. Während den Traiskirchnern ab diesem Zeitpunkt nur mehr wenig gelang, nutzten die Gastgeber die vielen Fehler der Hoppers-Verteidigung munter aus und zogen davon. Endstand in dieser einseitigen Partie 9:2 Metrostars.

Mit diesen zwei Siegen konnten die Wiener den Sieg im Grunddurchgang der Divison-Ost für sich verbuchen, während die Traiskirchner am kommenden Samstag in den Nachtragsspielen gegen die Hard Bulls zumindest einen Sieg benötigen, um Platz 2 zu erreichen und sich damit das Heimrecht im Viertelfinale gegen die Vienna Wanderers zu sichern. Beginn von Spiel 1 des Doubleheaders am Hoppersfield ist 11 Uhr, Spiel 2 folgt ab 13.30 Uhr.