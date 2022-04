WIEN/ PFAFFSTÄTTEN. Der Pfaffstättner Leistungssportler Franz Gschiegl (67) hat bisher alle Wien-Marathons über die Langdistanz absolviert und nimmt nun auch die 39. Auflage in Angriff. Seine Bestzeit liegt bei 2:50, acht Mal beendete er die „Wienrunde“ unter 3 Stunden. Mit einer Durchschnittszeit von 3:25 und einer Gesamtzeit von 123 Stunden und 26 Minuten liegt er bei den absolvierten 1.561 Kilometer klar in Führung unter den fünf verbliebenen „All time finishern“. Der begeisterte Alpinist ist nach wie vor mit großer Freude dabei, auch wenn seine Bestzeiten mittlerweile unerreichbar sind. „Ich habe meine Begeisterung eher im alpinen Gelände gefunden und da ist das Tempo natürlich deutlich geringer“, meint Gschiegl, der auch 19 Mal beim Ötscher-Ultra-Trail in Lackenhof über 70km im Ziel war. Nachweislich lässt die Ausdauerleistung ab 45 Jahren eben nach, ein Mehr an Training liefert auch ein Mehr an Verletzungsgefahr, darüber kann Gschiegl auch berichten, nach einer Achilles OP und einer OP der Quadrizepssehne. Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt - lautet dann die Devise, wobei auch Corona vier Trainingswochen kostete. Auch wenn die Erfahrung und Routine eine große Rolle spielen, es bleiben immer wieder neue 42,195 km…aber die Begeisterung lebt nach wie vor!